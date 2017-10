Michel et Augustin s'associe au Prix UPH

Tout comme Gérald Buthaud et l'Hôtel Hilton Arc de Triomphe 75008 Paris, Michel et Augustin s'associe au Prix de l'Union de la Presse hippique qui aura lieu mardi prochain, le 25 août sur l'hippodrome de Clairefontaine.



Le propriétaire, l'entraîneur, le jockey ainsi que le lad du cheval gagnant recevront une glacière magique à l'effigie de leur marque et remplie évidemment de produits frais comme des petits sablés, des yaourts à boire et des smoothies.



Michel de Rovira et Augustin Paluel-Marmont sont des copains d’enfance qui se sont reconvertis en chefs d’entreprise en 2004. Leurs produits racontent avec humour leur histoire.

Michel et Augustin, dits les trublions du goût, ce sont des yaourts à boire ou glacés, des petits sablés, et des smoothies qui portent tout simplement le nom de la poire ou de la fraise par exemple. Leurs produits frais sont présentés dans un packaging très étudié et humoristique. Il suffit, en effet de lire la liste des ingrédients où toutes les mentions légales y figurent.