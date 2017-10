Un 4e partenaire pour le Prix de l'Union de la Presse Hippique

Tout comme Gérald Bulthaud, reporter photographe équestre de renom, l'Hôtel Hilton Arc de Triomphe Paris et Michel Et Augustin, les trublions du goût, l'Agence Scoopdyga s'associe au Prix de l'Union de la Presse Hippique prévu le mardi 25 août sur l'hippodrome de Clairefontaine.







Philippe Dyga

Didier Dyga

et Laurent Dyga

de l'Agence Scoopdyga

Ont le plaisir de s'associer au

Prix de l'Union de la Presse Hippique



en offrant au lauréat de la course

Une année gratuite

de photographies de ses victoires







Laurent et Didier Dyga



L'agence Scoopdyga.com : La référence Hippique



Depuis plus de 25 ans, l'Agence Scoopdyga.com sillonne chaque jour les hippodromes aux quatre coins de la France.

Avec plus de 500.000 photos référencées, elle s'impose comme la référence hippique et collabore d'ailleurs avec l'ensemble de la presse : Le Parisien, Aujourd'hui en France,

Paris Turf, France-Soir, la totalité des titres des Editions en Direct, Gény Courses, Jour de Galop etc...

Innovante et dynamique, elle a mise en ligne dernièrement sur son site internet, ScoopTV qui permet de revivre d'une manière inédite la progression des chevaux tout au long du parcours ainsi que le Kaléidoscope, qui retrace les moments forts de la journée.



Renseignements complémentaires : http://www.scoopdyga.com