L'Union de la Presse Hippique à l'honneur

La 1ere course du mardi 25 août sur l'hippodrome de Clairefontaine avait une saveur particulière pour l'Union de la Presse Hippique puisqu'elle était parrainée par notre association. Comme indiqué sur le programme officiel, quatre partenaires se sont associés à la remise des prix.





















































































































































































Le Parisien-Aujourdhui en France du 24 août









Une vingtaine de journalistes posent avant le déjeuner

organisé à l'occasion du Prix de l'Union de la Presse Hippique















































































































De nombreux journalistes récompensent David Cottin,

lauréat du Prix UPH en selle sur STILL LOVING YOU













Autour des deux mascottes de la Société des Courses du Pays d'Auge, Christian Fabre, Desmond Stoneham, le jockey David Cottin, Stéphan Flourent, Raymond Delattre, la représentante de Mme Bryant et André Théron immortalisent la remise des trophées du Prix de l'Union de la Presse Hippique



Crédits photos : Scoopdyga et APRH