L'UPH reçoit le nouveau président du PMU

Dans la cadre de ses petits déjeuners presse organisés mensuellement à l'hôtel Hilton Arc de Triomphe 75008, l'Union de la Presse Hippique a reçu le 23 septembre, Philippe Germond, le nouveau Président Directeur Général du PMU.





De gauche à droite : Paolo Antonio, Bouaza Trifi, Desmond Stoneham, Stéphan Flourent, Jean-François Pré, Philippe Germond, Bertrand Thouzeau, Bernard Glass, Grégoire Dufay, Jérôme Lenfant et Jean-Baptiste Pigalle

Accompagné par Grégoire Dufay, responsable du service presse et relations publiques et Paolo Antonio, responsable communication presse, Philippe Germond s'est entretenu durant 90 minutes, avec une douzaine de journalistes de sport hippique. A la tête du PMU depuis mai 2009, il avoue qu'il a encore beaucoup à apprendre sur l'environnement hippique tout en reconnaissant avoir été accueilli chaleureusement par l'ensemble de la profession et notamment des différents responsables de l'institution.



Interrogé essentiellement sur l'ouverture du marché des jeux en ligne, le patron du PMU est revenu sur les différentes étapes du calendrier tout en rappelant que chacun s'accorde à penser que celle ci sera probablement opérationnelle avant la coupe du Monde de football du 11 juin 2010 en Afrique du Sud.

Néanmoins, il a précisé qu'à l'heure actuelle, plusieurs opérateurs illégaux étaient recensés et que l'Etat avait les moyens de faire régner l'ordre.

Malgré l'ouverture du marché, Philippe Germond a stipulé que le profil du PMU restera ultra majoritairement hippique puisque les paris sportifs ne devraient représenter que 5% de ses revenus tout en tablant sur un CA prévisionnel de 500 millions dans les trois années à venir.

Tout en rappelant que les trois grands principes du PMU sont le maintien du pari mutuel sur le hippique, le financement de la filière hippique à 8% et le maintien du monopole sur les 10.000 points de ventes, Philippe Germond a évoqué que l'ouverture à la concurrence était une opportunité d'élargir le champ de l'activité du PMU. Ainsi, il a clairement indiqué que le PMU sera prêt le Jour J puisque selon lui, les parts de marché vont se décider dans les premiers mois de l'ouverture.



Tout en souhaitant étendre son réseau en dur de 10%, le patron du PMU indique qu'internet est un formidable outil pour augmenter le nombre de parieurs. Ainsi, il a rappelé que 50% des internautes PMU ne jouaient pas aux courses auparavant.

Pour 2010, le PMU proposera une offre élargie avec un triple réunion chaque mercredi.

Si la stratégie des nouveaux entrants sera probablement d'essayer d'attirer les gros clients PMU pour les amener vers le foot, Philippe Germond indique que 37% des clients internet jouent aux paris sportifs et que proposer des paris sportifs est également un outil de conquête et de fidélisation. Tout en rappelant que les paris proposés par le PMU sont très solides vis à vis de la concurrence, il a souligné que le PMU a la chance d'avoir dans ses équipes des créatifs susceptibles de se pencher sur de nouveaux jeux



Crédit Photos : Scoopdyga.com