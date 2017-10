France Galop persiste dans ses travers

Communiqué de l'Union de la Presse Hippique

A l'initiative d'Alain de Kermadec, Président du conseil juridictionnel de France-Galop, une réunion a été organisée mercredi dernier en présence de plusieurs professionnels du monde des courses, lesquels ont été invités à débattre sur le jugement des gênes, suite à l'affaire DAR RE MI.

Si la puissance invitante a eu la bonne idée de rassembler pour ce tour de table : Jean-Pierre Colombu, premier commissaire, William Tritcher, commissaire et membre du conseil juridictionnel, Henri Pouret, directeur du département du code et des commissaires, Robert Collet, Frédéric Danloux, Hervé Naggar habilité à représenter un jockey, Thierry Gillet, Frédéric Danloux, Jean-Claude Rouget, Christiane Head-Maarek, Bernard Ferrand, Corine Barande-Barbe, Jacques le Dantec, Jean-Jacques Chiozzi, Guillaume Macaire et Michel de Gigou, elle a, en revanche, une fois de plus, écarté ou ignoré l'Union de la Presse Hippique.



Il serait bon pourtant de lui rappeler que notre Union regroupe plus de 80 journalistes et que le bureau directeur de notre association est doté d'un interlocuteur pour le galop sensibilisé à ce dossier.





Déjà pareille mésaventure est survenue au printemps où France-Galop promettait de recevoir L'UPH avant les grandes joutes cantiliennes suite à une réunion d'information en avril où plusieurs questions sont restées sans réponse. A l'aube de l'hiver et après plusieurs sollicitations, un rendez-vous est peut-être, enfin, en train de se finaliser !





Une fois de plus, l'Union de la Presse Hippique s'élève pour dénoncer ces manquements, ces promesses non tenues, cette communication inexistante et ce mépris incessant de notre métier et tient à souligner, pour la énième fois, que les 3 journalistes présents sur les 5 conviés de votre garde rapprochée, à ce tour de table mercredi dernier, sont loin de refléter l'ensemble de la profession.





Stéphan Flourent