L'Association des entraîneurs propriétaires devant la presse

Présidée par Fréderic Danloux, l'Association des Entraîneurs Propriétaires de Galop avait convié la presse hippique mardi dernier pour un petit déjeuner organisé à l'Hôtel Concorde Lafayette.

Plusieurs membres de l'Union de la Presse Hippique ont répondu présents et ont débattu durant plus de deux heures avec les représentants de cette association.

Cette réunion qui s'est déroulée dans un excellent climat a permis un débat de qualité et un véritable échange entre les participants.

Accompagné par François et Thierry Doumen, Jean-Jacques et Mathieu Boutin, le président de l'association des entraîneurs propriétaires a évoqué plusieurs sujets sensibles :





1/la problématique du personnel liée à la multiplication des réunions

2/Les centres d'entraînement

3/Nouvelle idée de courses

4/La situation sur les commissaires de courses

5/La cravache

1/Sur la problématique du personnel liée à la multiplication des réunions, Frédéric Danloux a rappelé que 73 réunions supplémentaires dont 35 au galop sont programmées en 2010 et que le nerf de la guerre demeure les allocations.

Pour le président de l'Association : Je m'étonne d'une augmentation d'un point seulement des allocations soit 2,4 millions d'Euros alors que les frais de personnel de France-Galop augmenteront de 4,6% l'an prochain et que le PMU a prévu un budget de 66 millions pour sa stratégie de marketing face à l'ouverture du marché tandis que son enveloppe dédiée à ses frais de fonctionnement augmentera de 12 %"

Tout en précisant : " France-Galop bénéficie d'une réserve de 64 millions d'euros dont plus de 50 devraient être consacrés au nouveau Longchamp tandis que le PMH présente un déficit de 4,6 millions d'euros."

Selon lui : "Cette augmentation a pour but de doter essentiellement les 8ème course et de booster les réunions PMH. Ainsi cette augmentation est un trompe l'oeil pour les professionnels."

Tout en rappelant que les entraîneurs sont en mesure de fournir les partants pour ces réunions supplémentaires, Frédéric Danloux précise qu'en revanche, ils auront de plus en plus de mal à suivre logistiquement.

"On va être dans l'obligation de spécialiser le personnel avec une distinction pour l'entraînement le matin et celui qui aura comme mission de se rendre aux courses l'après-midi."

De plus, il déplore l'accueil du personnel du monde des courses sur les hippodromes : "Les cantines sont inexistantes tout comme les salles de repos. Après de nombreuses heures passées sur les routes pour se rendre de plus en plus tôt sur les hippodromes, il est logique et normal que le personnel puisse se restaurer mais également se reposer."

Tout en reconnaissant un manque de concertation avec les instances dirigeantes et un manque de débat, il aurait souhaité une augmentation de 2 points afin de faire face à une charge conséquente des frais de personnel tout en concluant que l'argent existe bien mais qu'il est bien mal distribué : "NOUS SOMMES LE SEUL SPORT OU L’ON AUGMENTE LE NOMBRE DE SPECTACLES PROPOSES SANS AUGMENTER LE CACHET DES ACTEURS ET DES TECHNICIENS."



2/Sur la gestion des centres d'entraînement, l'inquiétude demeure puisqu'un projet de doubler leur cotisation mensuelle est à l'ordre du jour.

L'association des entraîneurs propriétaires souhaite également une plus grande transparence sur les frais réel des centres d'entraînement public. En argumentant que ces centres sont une véritable usine à faire des partants puisque 68% des chevaux en compétition proviennent de ces centres d'entraînement, cette augmentation de cotisation est un véritable coup dur pour les entraîneurs et se demande si on ne pourrait pas également demander aux hippodromes n'ayant pas de centres d'entraînement et organisant des courses PMU de participer au financement des centres d'entraînement;





3/ Initiée par Jean-Jacques Boutin, l'association des propriétaires entraîneurs a pour idée de créer des courses pour les cavaliers d'entraînement. Devant la difficulté de garder un personnel qualifié et de qualité et afin de fidéliser leurs employés, ces courses seraient une récompense pour ces employés des écuries en leur donnant la possibilité de goûter à la compétition

L'assocation des Entraîneurs propriétaires évoque également la possibilité de créer des courses handicap à valeur plancher : 28 et plus sans limitation vers le haut ce qui permettra de faire au moins 3 épreuves. La création de ces courses de qualité permettrait de fidéliser le parieur avec la présence de très bons chevaux et éviterait également les lots peu fournis en partant dans les courses B.

Enfin, elle demande la décharge pour les jeunes jockeys en obstacles dans toutes les courses en dehors des quintés, listed et courses de groupe.





4/ Sur le rôle des commissaires, Frédéric Danloux souhaite une vraie transparence sur les nominations ainsi qu'une véritable appel à candidature. Il souhaite également plus de professionnels issus du monde des courses car à l'heure actuelle, il s'étonne que la grande majorité des commissaires n'ait jamais monté à cheval.

Il aimerait que les corps des commissaires en appel soit différent de ceux qui jugent les course au quotidien et que le droit de la défense soit plus respectée.