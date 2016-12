l'UPH inaugure la carte PMU

A quelques jours du lancement de la Carte PMU, les membres de l'Union de la Presse Hippique se sont retrouvés à l'espace courses PMU, 25 Rue du Renard, 75004 Paris pour inaugurer et découvrir cette nouvelle innovation du PMU.

Personnelle, sécurisée et gratuite, la Carte PMU permet depuis le 3 mai de parier simplement et sans espèces dans le réseau de points de vente PMU. En déployant massivement sa carte privative dans plus de 10 000 points de vente,le PMU innove et devient l’un des plus importants réseaux en France à proposer la technologie « sans contact » !

La Carte PMU, c’est l’accès à un compte unique qui permet à tout parieur de jouer en points de vente, sur Internet ou encore via son mobile. Avec cette innovation, le PMU renforce son ambition de proposer la meilleure offre hippique du marché. La Carte PMU apporte, dans l’ensemble du réseau de points de vente PMU, les mêmes services que ceux proposés sur le site Internet pmu.fr. Un réel avantage puisque 60% des parieurs Internet jouent également en points de vente !

Quels sont les avantages de la Carte PMU ?

- Accessible et simple d’utilisation : plus besoin d’espèces pour parier. Le client gère son compte depuis le terminal du point de vente en passant sa Carte PMU devant le lecteur du guichet, sur une borne interactive de prise de paris ou encore via Internet. En quelques clics, le parieur peut consulter son compte,l’approvisionner par carte bancaire et effectuer des retraits. Gratuite et nominative, elle est sécurisée par un code confidentiel. Le parieur enregistre en toute sécurité ses paris.

Rapide, efficace et discrète : les gains sont crédités automatiquement dès la mise en paiement. A la fin de toute opération, un reçu est délivré au joueur, détaillant l’ensemble de ses actions. La Carte permet aussi de connaître son solde et de consulter l’historique de ses transactions.

Responsable : parce qu’elle permet de limiter ses approvisionnements, elle aide le parieur à maîtriser son jeu.

Crédit photos : APRH/ Jean-Paul Bertrand