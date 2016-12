L'UPH reçoit le directeur général d'Unibet France

A l'occasion des petits déjeuners presse organisés mensuellement à l'hôtel Hilton Arc de Triomphe - 75008 Paris - l'Union de la Presse Hippique a reçu le 21 octobre, Julien Brun, directeur général d'Unibet France.



D'entrée de jeu, Julien Brun est entré dans le vif du sujet en confirmant que sa société sera bien candidate à l'obtention d'une licence de prise de paris sur internet.

"Géré par des joueurs pour des joueurs, le Groupe Unibet a été créé en Suède en 1977 par Anders Ström, féru de paris hippiques et propriétaires de 140 trotteurs, qui a insufflé à l'entreprise sa passion pour le jeu. En reprenant de son éditorial, il précise : "La culture d'Unibet s'appuie sur quatre piliers fondamentaux que sont la passion, l'expertise et le divertissement, conciliés avec une politique responsable. Les Français aiment le jeu, qu'il soit de hasard ou qu'il repose sur la connaissance d'une secteur particulier comme les paris sportifs. Les Français aiment le jeu comme un divertissement, comme un moyen de passer un moment agréable. Alors, pourquoi cette image négative du jeu en France? Pourquoi cette défiance face à cette ouverture de marché alors que tant de joueurs nous font confiance chaque jour?

Permettez moi donc ici de rétablir une vérité sur ce marché que demain, la France va enfin ouvrir à la concurrence. Le jeu en ligne n'est pas une activité économique moins honorable qu'une autre. Et elle n'est pas exercée par des professionnels moins responsables que d'autres. Il s'agit d'une activité qui développe de la croissance économique et qui est encadrée par des règles de fonctionnement strictes et précises qui protègent les joueurs les plus fragiles : les mineurs ou ceux développant un comportement excessif. Nous possédons des licences de jeux octroyés par les autorités de plusieurs Etats membres de l'Union européenne, dont le Royaume-Uni, l'Italie, et la République de Malte et sommes depuis 2004, côtés à la bourse de Stockholm.

La France a connu en son temps d'autres ouvertures de marché qui avaient occasionnés débats et protestation. Pourtant, l'expérience de l'ouverture des marchés des télécommunications, de la télévision ou l'émergence des radios libres se sont avérées positives et ont apportés une plus grande liberté de choix et par conséquent un environnement plus avantageux pour le consommateur. Qui viendra aujourd'hui s'en plaindre.

Nous sommes convaincus qu'un marché concurrentiel, équitable, réglementé et responsable des jeux est la meilleure solution pour la France au sein de l'Union Européenne. Nous nous réjouissons de la décision du gouvernement français d'ouvrir de manière contrôlée le marché des jeux pour pouvoir nous développer en toute transparence. Nous croyons en une réforme à la fois soucieuse de la liberté et de la protection du consommateur et profitable pour tous les acteurs, que ce soit l'Etat, les consommateurs, le sport et les médias. Mais cette législation devra permettre aux professionnels d'exercer leur activité sans entrave inutile. Pour un jeu responsable, citoyen et divertissant !"



Avant de dévoiler sa stratégie, ses ambitions et sa manière de se différencier des autres opérateurs de paris, Julien Brun a retracé l'historique et l'évolution d'Unibet.

Le nom du domaine Unibet.com a été enregistré le 12 novembre 1997 et dès l'année suivante, Unibet obtient une licence en Angleterre.

Un an plus tard, le site est disponible en anglais et suédois avant la formation d'Unibet Groupe Plc en 2000 et la délivrance de la licence et ouverture du bureau à Malte en l'an 2000.

En 2001, le site Unibet est disponible en 12 langues et compte l'année suivante 200.000 clients à travers 80 pays. Un chiffre qui passera à 256.000 en 2003 à travers 100 pays. La même année, l'EBA - European Betting Association est lancé et son code de conduite adopté.

En décembre 2004 a lieu l'introduction de l'entreprise à la bourse de Stockholm puis en 2005, le groupe rachète MrBooklaker.com.

L'an passé, Unibet comptait plus de 3,1 millions de clients dans le monde et est devenu l'un des trois leaders au niveau européen.

Si Unibet occupe une place prépondérante dans les pays nordiques, sa présence s'est développée sur le reste du continent européen : Allemagne, Belgique, France, Italie, Portugal, Autriche, Espagne, Grèce, Pays-Bas, Royaume Uni. Désormais, Unibet a choisi de cibler les pays d'Europe de l'Est, où le développement d'internet est en plein essor. Ainsi, Unibet est implanté en Estonie, Pologne, Roumanie, Hongrie et République tchèque.

En rappelant, que les produits d'Unibet, se déclinent en quatre catégories : les paris sportifs, les courses hippiques, le poker et le casino, Julien Brun a précisé que le total des joueurs actifs en 2009 s'élève à plus de 318.000 et que la France est devenu le premier marché de sa société avec une part de marché de 20% pour 150 millions d'euros de produits de jeux et que le secteur hippique assure 15% du chiffre d'affaires.

Si la société Unibet a de véritables ambitions en France, Julien Brun assure qu'elle continuera principalement de développer dans le domaine des courses, son coeur de métier, à savoir les paris simples et les reports.

Voulant apporter dans le paysage du jeu, un marketing différent, Julien Brun n'exclue pas des partenariats industriels. 'Nous allons essayer de vendre une expérience de jeu, proposer des paris, bien sûr mais également des émissions et des programmes. Nous sommes dans un pays où il faut éduquer le marché. En France, le parieur est plutôt occasionnel. "

Selon, Julien Brun, le relationnel client fera la différence ainsi la première motivation d'Unibet de venir sur le marché est sans conteste sa marque.

La grande confiance dans la fidélité de ses clients est un atout primordial pour l'essor de sa société même si Julien Brun avoue que dans le secteur hippique, le PMU restera le leader incontournable, l'ambition de sa société est d'être le numéro 2 hippique.

Pour cela, il n'exclue pas l'éventualité de nouveaux jeux puisque plusieurs projets sont dans les tiroirs.

Tout en indiquant que de timides rapprochements avec les sociétés mères sont en train de voir le jour, Julien Brun n'a pas caché que sa société était en train d'étudier une collaboration avec six professionnels du monde des courses, aussi bien au galop qu'au trot tandis qu'un journal hippique devrait voir le jour prochainement à la radio.



De gauche à droite : Claude Piersanti, Christophe Donner, Jérôme Lenfant, Stéphan Flourent, Bertrand Thouzeau, Dominique Raffin, Julien Brun, Jean-François Pré, Julien Sellier et Bernard Glass.Crédit photo : Scoopdyga.com