L'UPH reçoit le Président de Clairefontaine

Pour la 3e année consécutive, l'Union de la Presse Hippique a reçu François Grandcollot, Président de la Société des Courses du Pays d'Auge dans le cadre de ses petits déjeuners presse organisés à l'hôtel Hilton Arc de Triomphe - Paris 8e - .

De gauche à droite : Claude Piersanti, Bernard Glass, Gérard Nifort, Xavier Libbretch, Frédéric Jouvin, Stéphan Flourent, Christian Senecal, François Grandcollot, Axelle Maitre, Patrick Gilles, Faustine Defrance, Nelson Pessoa et André Yrius.

En préambule, François Grandcollot a évoqué le bilan de la saison 2010 de l'hippodrome de Clairefontaine.

19 réunions de courses dont 3 au trot ont été organisées. 25.522 entrées payantes contre 23.117 en 2009 ont été recensées tandis que les entrées totales grand public sont passées de 68.281 en 2009 à 69.722 l'an passé.

Quant aux enjeux hippodrome, ils se chiffrent à 3.184.571 € et place ainsi Clairefontaine en tête des moyennes PMH des Sociétés de Courses de Province.

François Grandcollot a également indiqué : "Nous avons profité de l'hiver pour effectuer d'importants travaux. Ce sont en tout 51 chantiers qui ont été lancés et qui ont pour but, d'une part de satisfaire les professionnels par des installations plus pratiques et fonctionnelles et d'autre part d'améliorer l'accueil du public et son confort. Si la phase des travaux importants prend fin mais il restera, pour 2012, une réflexion importante sur les pistes dans leur ensemble."

En 2011, le calendrier de Clairefontaine s'est enrichi d'une journée de courses , avec le transfert d'une réunion de Chantilly à Clairefontaine le mercredi 31 août. Ainsi, sont programmées

- 83 courses plates pour un total d'allocations de 1.254.000 €

- 53 courses d'obstacles pour un total d'allocations de 2.255.000 €

- 21 courses de trot pour un total d'allocations de 384.000 €

Du 1er juillet, date de l'ouverture de la saison, au vendredi31 octobre, 20 réunions de courses sont donc organisées avec une thématique différente à chaque réunion de courses.

Frédéric Jouvin, directeur de Carita et Decléor, Nelson Pessoa, ambassadeur de Horse Land

L'UPH sponsorise le Quinté du 13 août

Comme l'an dernier, l'Union de la Presse Hippique s'associe à Clairefontaine et devient l'acteur majeur de la journée de la chance du samedi 13 août. Le quinté avec une tirelire de 5 millions d'euros minimum sera baptisé PRIX DE L'UNION DE LA PRESSE HIPPIQUE - UPH -

A cette occasion, un programme collector sera édité et les pronostics des huit courses de la réunion seront réalisés par un journaliste membre de l'UPH. Des rencontres avec les turfistes et une multitude cadeaux seront offerts au public grâce aux deux partenaires de l'UNION DE LA PRESSE HIPPIQUE

CARITA ET HORSE LAND S'ASSOCIENT A L'UPH

Cette marque de beauté de notoriété internationale dont l’originalité du concept repose sur la parfaite alliance du luxe, de la féminité et de la compétence de grands professionnels de la beauté est heureuse de s'associer pour la première fois à un évenement hippique. Au coté de l'UPH, elle sponsorisa également un Prix de course - 5e course - et offrira 200 coffrets de rêve au public

www.carita.fr

Quant à Horse Land Resort & Spa, il s'associe pour la 2e année d'affilée à l'UPH lors de cette réunion de Clairefontaine et déleguera l'un de ses ambassadeurs, Nelson Pessoa.

Horse Land Resort & Spa recompensera les lauréats de sa course - 2e course - et permettra aux propriétaires, entraîneurs et jockeys gagnants de repartir avec un séjour VIP pour découvrir ce concept unique en Europe qui réunit sur le même lieu deux académies équestres - trot et jumping - un centre évenementiel international, une hôtellerie de prestige et un monde d'affaires.

Nelson Pessoa, le sorcier brésilien, en charge de l'académie de Jumping, heureux de revenir sur un hippodrome présente son projet : "Je surveille les derniers travaux des zones dédiées à l'équestre avant l'ouverture de l'académie de Jumping fin octobre 2011. Claude Ibos, ancien entraîneur de l'équipe du Vénézuela et de l'équipe junior et cadet m'a rejoint pour cette folle aventure." Les infrastuctures de Horse Land sont à la hauteur du projet avec notamment une piste indoor de 30m sur 95 m, une arrière de 80 m sur 90 m, un anneau de 800 mètres pour des exhibitions de trotteurs, galopeurs, attelages, chevaux et poneys. 81 boxes, 3100 m2 de coursives et un parking paysager de 15000 m2;

Crédit Photos : Michael Baucher - APRH -