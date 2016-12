L'UPH reçoit Christian Bazire

Président du Syndicat National des Entraîneurs, drivers et jockeys et chevaux de courses au trot en France - SEDJ - Christian Bazire a été l'invité du mois de janvier des petits déjeuners presse de l'Union de la Presse Hippique organisés mensuellement à l'hôtel Hilton Arc de Triomphe, 75008 Paris.

A la tête du SEDJ depuis une dizaine d'année, Christian Bazire indique que son syndicat totalise plus de 600 membres - 1300 licences professionnelles sont recensées en France - et que sa mission est de conseiller, aider et d'épauler les entraîneurs aussi bien sur le plan social que sur le plan juridique.

Réélu il y a deux ans pour un mandat de quatre ans, Christian Bazire a de suite évoqué les élections prévues en 2013 : "Je ne sais pas à l'heure actuelle si je vais me représenter. Je préfère attendre les résultats des élections à la Société du Cheval Français."

Sur les différents dossiers traités ces dernières années figure évidemment celui des déferrés. A ce sujet, Christian Bazire a précisé : "Ce dossier important a été traité mais je peux vous assurer qu'il n'est pas totalement refermé. A mon avis et à cause de certains entraîneurs qui font n'importe quoi en matière de déferrage, on y reviendra car il est évident qu'il est faut penser au bien-être du cheval. Par conséquent, le SEDJ soumettra la proposition suivante : avoir la possibilité de déferrer huit fois au maximum un trotteur dans l'année." Ainsi, à la fin du meeting d'hiver, cette proposition sera soumise à la commission du Code.

Sa déception provient de l'allégement du poids pour les femmes au trot monté qui n'a pas été adopté alors que de plus en plus de femmes montent en course. Je pense qu'une décharge de deux kilos aurait été appréciable."

Sur l'augmentation de l'offre, Christian Bazire a précisé : "Evidemment, elle a des conséquences sur l'organisation du travail des entraîneurs et occasionne des frais supplémentaires tout en reconnaissant que la mise des professionnels participant à ces courses supplémentaires est indéniable.Cependant, je me pose la question sur la faisabilité pour un driver ou un jockey d'honorer des engagements sur deux hippodromes le même jour."

Quant aux courses étrangères, Christian Bazire souligne : "Je précise qu'un commissaire du Cheval Français se déplace lors de ces courses hors de nos frontières. De plus, ces courses à l'étranger sont une une bonne chose pour le commerce des chevaux tout en reconnaissant que je suis un peu surpris par les enjeux que génèrent ces courses peu médiatisées."

Après plusieurs bévues des commissaires et des juges aux allures, Christian Bazire est catégorique : "Je vais demander au nouveau directeur technique du Cheval Français, Guillaume Maupas, d'organiser une ou deux réunions annuelles avec les commissaires."

Tout en constatant qu'un driver peut être suspendu en cas d'erreur, Christian Bazire déclare : "En cas d'erreur, cela me gênerait pas qu'un commissaire soit mis à pied."

Enfin, Christian Bazire souhaite également une table ronde avec le PMU et la SECF concernant l'augmentation de l'offre et souligne : "Il est important de ramener la famille aux courses et il est impératif que les sociétés mères aident les sociétés de courses de province

Enfin, le moment fort du SEDJ demeure le gala du trot qui a lieu le 12 février, la veille du Prix de France. A ce sujet, son président précise que depuis neuf ans, le Gala du Trot est totalement autofinancé et accueille chaque année près de 400 convives.

Pour la première année, l'UPH s'associe au Gala du Trot. Après le vote des journalistes, 43 personnalités du monde du trot ont été sollicitées dont huit restent en lice pour le "Trophée de l'Homme de l'Année 2010.

Les nominés sont - par ordre alphabétique -

Matthieu Abrivard, Jean-Michel Bazire, Jean-Pierre Dubois, Sébastien Guarato, Franck Leblanc, Franck Nivard, Frédéric Prat et Eric Raffin.

Le lauréat repartira avec un sulky pony track, un harnais, une bride et une combinaison complète. Une dotation offerte par notre partenaire, Horseland Resort & Spa

