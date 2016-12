L'UPH reçoit Jean-Pierre Kratzer

Le 23 novembre dernier, L'Union de la Presse Hippique a invité dans le cadre de ses petits déjeuners presse organisés à l'hôtel Hilton Arc de Triomphe, Jean-Pierre Kratzer, Président de la Féderation des Courses Suisses mais également Président de l'Institut Equestre National d'Avenches

De gauche à droite : Claude Piersanti, Dominique Raffin, Dominque Savary, Jérôme Lenfant, Thomas Gicquel, Christian Sénécal, jean-Pierre Kratzer; Stéphan Flourent, Gérard Forni, Denis Roux et Fabien Callier.

Actif dans le domaine des courses depuis 1987 après une carrière dans le secteur bancaire, Jean-Pierre Kratzer est le créateur de Suisse Trot, le président de la fédération suisse des courses, de l'association suisse des hippodromes, et occupe le poste de premier vice-président de l'Union Européenne du Trot .

Devant les membres de l'UPH, il a déclaré : "Nous signerons l'an prochain avec le PMU un troisième accord décennal. Très modestement, nous avons inventé à la première signature en 1991 la masse commune en offrant au parieur suisse roman la possibilité de parier sur les courses françaises tout en précisant que son pays détient 160 points de vente. Il nous est impossible de créer le spectacle en Suisse alors on leur offre le pari.

Sur les 15 dernières années, les allocations et le nombre de courses ont doublés précise-t-il et l'an prochain 32 réunions sur les 42 disputées en Suisse seront estampillées PMU.

Tout en rappelant que la France et la Suède sont les deux pays où les sociétés de courses ont leur opérateur, Jean-Pierre Kratzer souligne que seule, la France, est capable d'offrir le spectacle aussi bien au trot et qu'au galop.

Ainsi, selon le vice-président de l'UET : "l'internationalisation est un véritable moyen de développement pour les sociétés de courses françaises. Elles peuvent conquérir des parts de marché, et compenser la perte éventuelle de compétitivité face aux autres jeux comme les paris sportifs ou le poker. Les courses françaises ne doivent pas hésiter à aller vers l'extérieur puisque ce sont les seules qui peuvent le faire."

Jean-Pierre Kratzer croit énormément à l'Europe du Jeu : "Cela passera par un jeu commun, qui reste à définir, peut-être le trio dans l'ordre tout en rappelant que cela ne peut se faire en niant la spécificité et l'originalité du pari hippique. "

Jean-Pierre Kratzer a indiqué que la Suisse détient 30.000 turfistes potentiels sur les 1,5 million d'habitants que compte la Suisse Romande. Concernant les allocations en Suisse, la moyenne atteint désormais 8000 € par course. De ce fait, la Suisse risque de s'installer sur le podium de tête en dépassant l'Italie et la Suède. Jean-Pierre Kratzer indique : " il faut préserver l'originalité du pari hippique, et surtout défendre l'image des courses partout en Europe. Car il est évident, là où il y a argent, et des jeux d'argent, il y a un risque de doping, de fraude fiscale, de paris illicites, d'addiction. Ainsi, il est capital de limiter les risques et de fixer des normes et de communiquer à ce sujet. Il serait bon de créer un véritable label européen. Il souligne également que la grande menace est de ne pas réaliser que l'environnement change. De ce fait, il faut rendre les courses encore plus vivantes et renforcer les forces en présence et ne pas avoir peur d'innover. A ce sujet, Jean-Pierre Kratzer croit beaucoup dans les années à venir, aux courses de poneys.

Concernant l'avenir, il a indiqué que l'hippodrome d'Avenches sera équipé d'une voie de dégagement et que sa piste bénéficiera probablement d'un éclairage pour le meeting de février à novembre.

Crédit Photo : APRH- Jean-Paul Bertrand