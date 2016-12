L'UPH reçoit le Président de Clairefontaine

Pour la deuxième année consécutive, l'Union de la Presse Hippique a accueilli début juillet, François Grandcollot, Président de la Société des Courses du Pays d'Auge. Accompagné par Axelle Maître, secrétaire générale, il est revenu sur l'exercice précédent, présenté sa saison 2010 et évoqué les relations avec les sociétés mères.

Tout en indiquant que la Société des Courses du Pays d'Auge a accueilli deux nouveaux membres au comité : Louis Romanet et Jean-Guillaume d'Ornano, François Grancollot a rappelé que sa société détient la première place au PMH avec une moyenne de 170.525 €, devant Craon et Cagnes-sur-Mer. Quant aux entrées payantes, Clairefontaine peut se vanter d'occuper la première place des hippodromes organisant dix réunions ou plus, avec une moyenne de 1360 entrées enregistrées l'an passé.

Très satisfait, François Grandcollot a souligné que le chiffre d'affaires PMU a atteint l'an passé 150 millions, soit une progression exceptionnelle de 12% .

Pour rappel, l'hippodrome de Clairefontaine a accueilli l'an passé 19 journées de courses dont 3 journées PMH comprenant une course PMU exclusivement au trot.

Quant à la moyenne des partants, elle a atteint : 14,2 pour le plat, 16,7 pour l'obstacle et 13,4 pour le trot.

Malgré ses bons résultats, François Grandcollot déplore que son hippodrome n'a toujours pas de course de groupe à son programme et revient sur les chiffres catastrophiques des réunions tuilées démarrant en matinée dont le chiffre d'affaires a chuté de 40% l'an passé.

Pour faire face à cette problématique, l'hippodrome de Clairefontaine a décidé cette année de proposer le matin des visites guidées, des baptêmes de sulkies et d'attelage et d'offrir également un apéritif normand.

A noter qu'au cours de l'hiver, de gros efforts se sont axés sur l'amélioration du champ de courses. Pour les professionnels, un travail des sols en profondeur a été effectué, le rond de présentation a été amélioré tandis que le coté lice de la ligne d'arrivée est désormais muni d'un arrosage automatique.

Le public n'a pas été oublié avec notamment la réalisation d'un agrandissement de 400 m2 du restaurant La Terrasse tandis que le restaurant panoramique est doté d'un système de vitrage permettant de l'ouvrir dans sa globalité.

De gauche à droite : Dominique Raffin, Bernard Glass, Bouaza Trifi, Alban d'Hérouville, Desmond Stoneham, François Grandcollot, Stéphan Flourent, Axelle Maitre, André Yrius, Christian Senecal, Thomas Gicquel et Claude Piersanti.

Cette année, 19 réunions sont programmés dont sept seront support de quintés. 2010 est également une première pour l'hippodrome de Clairefontaine qui accueillera sa première réunion sur l'herbe PMU au trot

Durant l'été, 17 thématiques sont à l'affiche. Si en juillet, le spectacle de Gérald Dahan et le concert d'Abba Fever ont été les deux moments forts, le mois d'août ne sera pas en reste avec neuf nouvelles journées à thèmes. Sont en effet à l'affiche : la journée du sport - le 2 -, celle de l'obstacle - le 7 -, de l'Ile Maurice - le 9 - de la journée de la chance - le 13 -, la journée des éleveurs - le 17 - de RMC - le 19 -, de la sécurité sur la route - le 23 -, celle des produits du terroir - le 24 -, et la journée caritative - le 28.

Enfin, les deux réunions d'octobre du 18 et du 22 auront pour thème, la journée des écoles et la journée des chevaux territoriaux.

Un Prix de l'Union de la Presse Hippique

Pour la deuxième année consécutive, L'Union de la Presse Hippique sera le partenaire d'une course le mardi 17 août. A cette occasion, une dizaine de journalistes membres de l'UPH seront présents lors de la clôture des matinées pour échanger avec le public. Pour chaque prix de courses, un pronostic sera établi par un journaliste de l'UPH et retransmis sur un programme collector réalisé spécialement pour cette journée dédiée à la presse.

Comme l'an passé où quatre partenaires se sont associés à la remise des prix en récompensant le propriétaire, l'entraîneur et le jockey, cette année encore, l'Union de la Presse Hippique a sollicité de nouveaux partenaires, lesquels sont ravis de récompenser les lauréats du Prix UPH.

Pour sa deuxième année de partenariat avec l'hippodrome de Clairefontaine, l'Union de la Presse Hippique a décidé d'intensifier cette remise de prix, laquelle sera dévoilée sous une quinzaine de jours.

Crédit photo : Agence Scoopdyga/Valentin Desbriel