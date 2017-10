L'UPH reçoit le Président du Cheval Français

Le lendemain du Prix de l'Arc de Triomphe, l'Union de la Presse Hippique a reçu lors de son point presse mensuel à l'hôtel Hilton Arc de Triomphe 75008 Paris, le Président du Cheval Français, Dominique de Bellaigue.

Cette décision de recevoir la tête pensante du Cheval Français fait suite au communiqué envoyé à la presse le 9 septembre et stipulant : "Le président du Cheval Français a annoncé au comité le 8 septembre son intention de solliciter un nouveau mandat à la tête de la SECF à la fin de l'année 2011, pour notamment mettre en place les adaptations nécessaires de l'institution des courses aux réalités résultant de l'ouverture du marché des jeux en ligne. D'autre part, il a annoncé que M. Jacques Chartier changeait de statut au sein de la société après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Il devient le Conseiller auprès du Président tout en assurant jusqu'à la fin du meeting d'hiver 2010-2011 la transition avec son successeur, M. Guillaume Maupas qui est nommé Directeur technique."

Président de la société mère du trot depuis 1997, Dominique de Bellaigue, 67 ans, a confirmé d'entrée de jeu son intention de se représenter lors de la prochaine élection fin 2011. Fidèle à sa tradition, l'homme réputé pour son franc parler est revenu sur cette décision : "Sincèrement, cela n'était pas dans mes intentions. A l'heure actuelle, je déplore que depuis l'ouverture du marché des jeux en ligne, cela ne fonctionne pas comme prévu. En effet, depuis l'ouverture, je suis dans l'incapacité de vous communiquer le chiffre d'affaires réalisé par les différents opérateurs de paris autre que le PMU. Évidemment, je l'ai réclamé auprès du ministère du Budget. En vain. C'est tout de même invraisemblable de ne pas avoir connaissance de ses informations alors qu'elles sont essentielles à la préparation du budget 2011. Depuis cette ouverture, quatre mois se sont écoulés et je constate que le système est loin d'être huilé, transparent. On est passé du donnant donnant, gagnant gagnant à un système secret secret."

Devant cette constatation, Dominique de Bellaigue précise : "Nous vivons une époque nouvelle que je me dois d'accompagner, afin d'assurer la pérennité du financement de notre filière hippique" tout en rajoutant : "Ce système ne doit pas rester secret. Une chose est sûre, si la loi française est bafouée, je vais rugir !"

Fidèle à ses idées, Dominique de Bellaigue souhaite également continuer à promouvoir le trotteur français à l'étranger : "Depuis 1997, j'ai instauré la mise en place du développement du trotteur français à l'étranger. Au départ, cela a suscité de vives réactions qui ont pu faire sourire. Force est de constater que désormais cet implantation fonctionne bien. Dans plusieurs pays des courses sont réservées à nos trotteurs et cette année le PMU a organisé des paris sur les courses en Belgique et en Suisse. Nous avons demandé à nos homologues européens d'organiser des courses sur un créneau horaire où il possible de réaliser un chiffre d'affaires. Cela leur permet de récolter 3% des enjeux. Cette entraide européenne sera augmentée puisque nous avons signé des accords avec les Pays-Bas et l'Allemagne où deux rendez-vous sont programmés à Gelsenkirchen le 14 et 17 octobre.

Reconnaissant qu'il était impossible de solliciter à outrance les professionnels et les chevaux basés en France, cette politique offre plusieurs avantages puisqu'elle génère des échanges et offre un marche pied pour les éleveurs.

Revenant sur la situation actuelle, Dominique de Bellaigue n'a pas caché son inquiétude : "Cette année, le PMU devrait conclure l'année avec une croissance de 0,3% ou 0,4%. Force est de constater que c'est pas cher payé, presque du gachis lorsque l'on sait que 1230 courses supplémentaires bénéficient du support national. Sans cette hausse conséquente, on se dirigeait probablement vers un -5%."

Alarmiste, Dominique de Bellaigue avoue : "On ne pourra pas tenir encore dix ans à ce rythme. On est entré dans la folie et cette marche forcée vers une multiplication de courses supplémentaires n'est pas sans conséquence sur Equidia. On est en train de détruire la chaîne dédiée au cheval qui devient de plus en plus celle du jeu. L'autre problématique est sans conteste l'addiction. C'est un véritable drame puisqu'on est en plein dedans."

Pour conclure cet entretien, Dominique de Bellaigue a également avoué que la fusion des deux sociétés mères n'était ABSOLUMENT pas d'actualité et que les grandes courses du meeting d'hiver bénéficieront le plus souvent possible du label quinté : " On ne peut pas se passer de cette vitrine. Ainsi, le nombre de partant maximum sera respecté afin de pouvoir organiser la prise de paris sur les quintés. C'est une évidence, juste du bons sens."

De gauche à droite : Bernard Glass, Vincent Béguin, Aude Missoffe, Yann Hayoun, Claude Piersanti, Dominique Savary, Stéphan Flourent, Dominique de Bellaigue, Gérard Nifort et Alban d'Hérouville.

Crédit photo : Scoopdyga et APRH.