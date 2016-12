L'UPH reçoit Yves Contassot, conseiller de Paris

Pour conclure l'année 2009, l'Union de la Presse Hippique a convié le 10 décembre, Yves Contassot, conseiller de Paris dans le cadre de ses petits déjeuners presse organisés mensuellement à l'hôtel Hilton Arc de Triomphe 75008 Paris

L'occasion pour l'élu vert de livrer ses impressions sur les trois hippodromes parisiens : Auteuil, Longchamp et Vincennes





Concernant l'hippodrome d'Auteuil, il a confirmé que la commission des sites s'est réunie le 22 décembre et que l'aménagement essentiel consiste à cette capacité à traverser l'hippodrome plutôt que de le contourner.

Tout en confirmant qu'il a toujours opposé au maintien de cet hippodrome dédié à l'obstacle, Yves Contassot a rappelé qu'en 2001, les candidats de droite étaient également favorable à sa suppression.

Selon le Conseiller de Paris, il est important de raisonner à l'échelle du Grand Paris qui nécessite une rationalisation des hippodromes et selon lui, quand 300 personnes se rendent sur un hippodrome, celui ci ne peut pas évidemment être comparé à un outil d'animation.



Quant au nouveau Longchamp, il a précisé que ce dossier fait l'objet de nombreuses discutions depuis 2001 mais que selon lui, aucun dossier ni contact n'ont été déposées aux personnes concernées à la mairie de Paris.

Le Conseiller de paris se dit également très réservé sur l'aval de la commission des sites sur la construction de nouvelles tribunes. Selon lui, le nouveau Longchamp s'apparente à une grosse opération immobilière avec notamment la rentabilisation des tribunes par des opérations événementielles.

Il souhaite également une redéfinition de la concession et de ses tarifs tout en évoquant également la grosse problématique de desserte pour Longchamp.



Quant à l'hippodrome de Paris-Vincennes, il a été assez bref puisque selon Yves Contassot cet hippodrome dédié au trot n'a jamais fait l'objet de débat avant de signaler qu'aucune modification pour le parking de Vincennes, appartenant à la Ville, n'est prévue.



Enfin, Yves Contassot a également évoqué l'hippodrome de Saint-Cloud : "Celui ci est également situé à proximité des deux autres hippodromes de plat de Paris. Je ne vous cache pas que la municipalité concernée aimerait bien récupérer l'espace et encore une fois, il faut se positionner à l'aube du Grand Paris et se poser sur la nécessité d'avoir autant d'hippodromes dans une zone aussi restreinte."





