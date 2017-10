Les couacs du service technique de France-Galop

Lors de la dernière réunion du 7 janvier avec les responsables de France-Galop, l'Union de la Presse Hippique a soulevé, une nouvelle fois, la problématique de l'horaire de la déclaration des partants.

Face à l'augmentation des réunions et surtout la multiplication des courses matinales, L'Union de la Presse Hippique a rappelé aux dirigeants que l'horaire actuel de 10H30 à J-2 est beaucoup trop tardif d'autant que celui ci est rarement respecté et trop souvent dépassé. On se souvient encore du cas du quinté cagnois du 27 février où la liste définitive des partants est parvenue à 11h48 !

Malheureusement, ce retard n'est pas un cas isolé comme le prouvent les nombreuses dérives enregistrées ces derniers temps.

Alors que les partants des réunions du samedi 13 mars au Croisé-Laroche et ceux du lendemain à Cagnes-sur-Mer ont été traités dans les temps par le service technique du Cheval Français, la cellule de France-Galop s'est une nouvelle fois distinguée par ses retards à répétition .

Pour obtenir la liste définitive des partants du quinté du samedi 13 mars à Saint-Cloud, l'ensemble de la presse hippique a du patienté jusqu'à 11h30. Idem pour le lendemain à Auteuil où l'ensemble des montes de la réunion n'étaient toujours pas validé à midi !

Ce cas de figure s'est représenté, à une semaine d'intervalle, pour la réunion du 20 mars tandis que la liste définitive des partants du quinté du 21 mars à Auteuil était consultable sur le site internet de France-galop à 11h28 !

Une liste tronquée puisque quatre partants, tous placés sous la férule de Robert Collet, étaient indiqués sans monte.

Malgré nos demandes répétées, l'Union de la Presse est toujours dans l'attente d'une réunion avec le responsable du service technique de France-Galop afin que ces problèmes à répétition : lenteur du système informatique, montes manques, tableau tronqué et retard intempestif soient corrigés au plus vite. En espérant que le bon sens l'emporte sous peu avec l'avancée définitive de la déclaration des partants.