Point presse à France Galop

Tout en présentant ses voeux à la presse le 7 janvier dernier, Hubert Monzat, directeur Général de France-Galop est revenu sur l'année 2009, présenté les objectifs 2010 avant de répondre aux questions des journalistes présents pour la plupart tous membres de l'Union de la Presse Hippique.

Encadré de Christophe Hautbourg, attaché à la direction générale, Nathalie Desaix, directrice Communication et Marketing, Pierre Préaud, directeur des sites, François Boulard, directeur du Programme et technique, Henri Pouret, directeur adjoint de la réglementation des courses, Dominique de Wenden, directeur des relations extérieures et des affaires internationales, Christian Maigret, directeur des finances et de l'organisation et Julien Pescatore, responsable relations médias, le directeur Général de France Galop est rapidement entré dans le vif du sujet en précisant que la grande inconnue de l'ouverture demeure celle du calendrier.

Si l'an passé, le PMU avait fixé un objectif de 3,2%, il a rappelé qu'il a été le premier et le seul a dire à Bertrand Bélinguier, alors président du PMU qu'il ne croyait pas à cette hypothèse et que selon lui, l'année 2009 peut être qualifiée d'année en demi teinte avec une fréquentation moyenne. Si les grands évènements ont connu un bon retour d'image, il n'omet pas de souligner que France-Galop a frôlé la catastrophe lors du Grand Steeple-Chase.





Assisté de ses directeurs délégués, Hubert Monzat a souligné que toutes les entités de l'institution étaient évidemment solidaires pour les délais initiaux concernant l'ouverture du marché soient respectés, et ce, malgré un encombrement du parlement et un calendrier chargé notamment avec les élections régionales : "Si la loi n'est pas votée avant la Coupe du Monde en juin, les opérateurs illégaux en seront les grands gagnants puisque leurs paris ne seront pas taxés par l'état."

Quant à Christian Maigret, il précise que le bonus fiscal peut-être évalué à 100 millions d'euros auxquels il faut rajouter 10 millions de marge provenant des paris sportifs.

Ce bonus profitera au 2/3 au PMU pour publicité et communication et 1/3 réparti équitablement aux 2 sociétés mères. Si le calendrier n'était pas respecté, Christian Maigret n'a pas caché que cette manne sera amputée mensuellement de 12 millions d'euros.

Enfin, une fois le texte voté, Hubert Monzat souligne qu'il sera difficile à France-Galop d'interdire aux professionnels des courses de passer des accords avec d'autres opérateurs, lesquels pourront également devenir partenaire de l'institution en parrainant des courses tout comme pourra également le faire le PMU.



Quant à Pierre Préaud, directeur des sites, il a fait un point global sur l'ensemble des hippodromes parisiens. Pour Auteuil, le projet est définitif. La commission des sites se réunit dans les jours à venir et devrait donner une autorisation avant la fin de l'année.

A chantilly, une trentaine de boxes seront construit, une piste en sable fibré verra le jour en juillet tandis qu'une la piste ALL ALONG de Coye la Forêt sera désormais dotée du même revêtement.

Deauville n'a pas été oublié puisque 39 boxes supplémentaires verront le jour tandis qu'un projet de rénovation est à l'étude sur l'infrastructure tattersalls.

Si Maisons-Laffitte et Saint-Cloud ne bénéficient pas de grand changement, Pierre Préaud rappelle qu'en 2010; la rénovation des hippodromes coûtera 7,5 millions d'euros dont 75% sont dédiés uniquement à la mise aux normes et conformité.

Sur le projet du nouveau Longchamp, les responsables de France-Galop ont souligné qu'ils ont rencontré une dizaine de décideurs et qu'un dialogue permanent s'est instauré avec la mairie de Paris puisque des réunions sont organisées mensuellement.

Selon les dirigeants de France-Galop, la ville de Paris a une attitude extremement positive et que ce dossier arrive désormais à maturation d'autant que la dernière réunion avec la mairie de paris a été très positive.

Enfin, les responsables de France-Galop précise que le site d'Evry coûte chaque année à l'institution 500.000 euros dont les 3/4 dédiés à la taxe foncière.



Sur les doléances de l'union de la Presse Hippique : avancement de l'horaire de la déclaration des partants et respect des horaires, dialogue avec les commissaires de courses et fréquence des rendez vous avec France-Galop, plusieurs rendez vous sont programmés

Un premier tour de table devrait voir le jour ce trimestre avec les autorités concernées afin d'étudier un avancement de l'horaire de la déclaration des partants.

L'Union de la Presse Hippique a rappelé que ce nouvel horaire s'impose comme une nécessité face à l'augmentation des réunions et surtout la multiplication des courses matinales.

Un deuxième entretien devrait être à l'ordre du jour dans les semaines à venir avec le premier commissaire de France-Galop. Quant à la fréquence des rendez-vous avec l'institution, Hubert Monzat a d'ores et déjà fixé une prochaine réunion avec la presse. Elle aura lieu le 26 avril sur l'hippodrome d'Auteuil.





Crédit photo : APHR