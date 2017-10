Horse Land, partenaire du Prix de l'Union de la Presse Hippique

Dynamique et innovante, l’Union de la Presse Hippique proposera pour la première fois sur un hippodrome de retrouver pour les neuf courses du jour, le pronostic et les conseils avisés d'un journaliste de renom sur le programme collector.

Pour la deuxième année consécutive,l'Union de la Presse Hippique(UPH) est ravie d'être le partenaire de l'hippodrome de Clairefontaine ce mardi 18 août. Elle récompensera les lauréats de la 9ème course parraînée par notre association en offrant un séjour VIP pour 2 personnes au propriétaire, entraîneur et jockey dans le cadre idyllique de Horse Land Resort et Spa. Situé à promixité de Lille, ce concept unique associe le monde équestre haut de gamme, hôtellerie de luxe et centre d'affaires. L’UPH remercie chaleureusement Gérard Defrance et Patrick Gilles, fondateur et responsable de Horse Land Resort et Spa pour leur participation.

Tout le monde connaît le Nord, au moins par réputation. On a tous bu des bières, brunes, blondes, de garde ou trappistes et aussi entendu parler de la braderie de Lille et de ses tas de coquilles de moules qui s’entassent jusqu’à la pestilence. Enfin, on dit autre chose des gens du Nord, qu’ils accueillent avec chaleur les touristes, français ou étrangers. Voilà que d’ici peu le monde du cheval se rendra dans le Nord, plus exactement à Prémesques, un village situé à 15 minutes de Lille pour découvrir le cheval sous un angle nouveau, celui de Horse Land. On n’en doute pas, les visiteurs seront bien accueillis. Ce projet de centre équestre a germé dans la tête de Gérard Defrance en 2000 et le premier coup de pioche a été donné 9ans plus tard : “nous avons investi plus de 30 millions d’euros, nous avons fait en sorte de réaliser un site dédié au cheval qui permette autant aux passionnés qu’aux novices de s’y retrouver. Nous souhaitons faire le plein du jeudi au dimanche, et notre localisation est parfaite, nous sommes au coeur du triangle Paris-Londres-Bruxelles, sans oublier l’Allemagne et les Pays-Bas et sans oublier les JO qui vont se dérouler à Londres en 2012″ Gérard Defrance, maître d’ouvrage et Patrick Gilles, directeur de la société Coordination & Design d’Aujourd’hui, les deux responsables du centre, estiment que d’ici décembre, Horse Land ouvrira ses portes.

Patrick Gilles, Roger Vercruysse, Gérard Defrance et Nelson Pessoa.

Hôtellerie 4* et centre de séminaires

Le projet est ambitieux, ni Gérard Defrance, ni Patrick Gilles ne se cachent. “Nous cherchons à exploiter au maximum nos infrastructures, c’est dans ce sens que nous proposons à notre clientèle une hôtellerie durable de luxe, tous nos clients seront équipés d’un téléphone portable leur permettant de commander des activités ainsi que leurs repas. On pourra venir ici, un week-end, ou bien une semaine. On veut pouvoir offrir un lieu dédié autant aux professionnels de l’équitation qu’aux séminaires d’entreprise et aux gens désireux de calme”

Horse Land : Roger Vercruysse au sulky et Nelson Pessoa à l’équitation

Horse Land sera doté d’infrastructures modernes pour la pratique du trot attelé, un anneau de 800m, 15 chevaux qui trottent, et surtout un cadre où tout est pensé pour nous permettre de nous évader : “la forêt qui borde la piste sera illuminée de lampes à couleurs variables, explique Gérard Defrance et le site est particulièrement calme”. Côté équitation, les infrastructures se veulent à la pointe,”un grand manège où l’effet de résonance sera brisée par l’utilisation de poutres spéciales, quatre écuries dotées d’équipements haut de gamme, le tout, accessible aux personnes handicapées afin de pouvoir accueillir tout le monde lors de futures organisation de compétitions CSI 5*”. Gérard Defrance s’enthousiasme : “nous pourrons rivaliser avec les Gucci Masters de Paris ou l’Audi Master de Bruxelles.” Afin de promouvoir ce futur haut-lieu de l’équitation, Nelson Pessoa aura la charge d’organiser des stages de perfectionnement “afin d’amener les jeunes au plus haut niveau”. Ce lieu sera à l’équitation ce que l’INF de Clairefontaine est au foot, un vivier de talents en devenir.

Horse Land, un écolieu

Outre la capacité d’accueillir les personnes handicapées moteur, Horse Land anticipe les normes écologiques, et se place comme un véritable modèle touristique. Gérard de France explique que “Horse Land est un écolieu : nos résidences sont pensées afin de se fondre dans le paysage et de ne pas dénaturer l’environnement, en outre, nous sommes en avance sur les normes d’écologie, ce qui va faire de ce site, non seulement un centre équestre de premier ordre, mais aussi un modèle écologique pour le tourisme.” Procédés de construction, isolation parfaite, climatisation naturelle, telles sont quelques unes des qualités écologiques des constructions.

Un centre dédié à la relaxation

Une fois que nous aurons mangé un peu de poussière sous la direction de Roger Vercruysse ou de Nelson Pessoa, il faudra bien se détendre, et là, Horse Land frappe un grand coup, splash! Un centre de bien-être situé face à un plan d’eau dans lequel on pourra profiter d’un spa, d’une piscine intérieure, de hammam, de jets massants, de nage à contre courant ainsi que d’un flottarium, dont le principe est de nous isoler dans une capsule, de laisser notre corps flotter à la surface de l’eau, les oreilles baignées de musique relaxante et nos yeux plongés dans une nuit étoilée artificielle. Tout un programme! Pour les amoureux de la fumée, un club cigares sera mis à leur disposition et pour les noctambules, une boîte de nuit sera ouverte jusque trois heures du matin. C’est bien ce qu’on appelle un centre équestre complet

Thomas Gicquel

Crédit Photo : Scoopdyga/Valentin Desbriel