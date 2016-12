Prix de l'Union de la Presse Hippique

Parraînée par l'Union de la Presse Hippique, la 9e course du mardi 17 août sur l'hippodrome de Clairefontaine a couronné Divergont Quirec.

A l'heure de la remise des Prix, le propriétaire, Jean-Claude Norbert Bignon, l'entraîneur, Marie-Laeticia Mortier et le jockey, Alain de Chitray sont félicités par les journalistes de l'UPH avant d'être récompensés par les responsables de Horse Land.

Roger Vercruysse et Patrick Gilles encadrent le jockey gagnant, Alain de Chitray. Comme le propriétaire et l'entraîneur, il a été récompensé par un séjour VIP pour deux personnes à Horse Land Resort & Spa, un complexe équestre haut de gamme qui regroupe une hôtellerie de luxe 5* et un centre d'affaires haut de gamme.

Un journée dédiée à la presse

Tout au long de la journée, l'UPH a été à l'honneur puisque les pronostics et les conseils des 9 courses du jour ont été réalisés par un journaliste membre de l'UPH. De Gilles Barbarin à Claude Piersanti, en passant par Bernard Glass, Lionel Stieven, Thomas Gicquel, Stéphan Flourent, Raymond Delatre, Christian Senecal et Alban d'Hérouville, ce concept unique et innovant a permis d'aller à la rencontre du public dans le cadre des 150 ans de la Ville de Deauville.

Cette grande première couronnée de succès démontre que la presse hippique dans son ensemble demeure un pilier incontournable du monde hippique.

Crédit photo : APRH/ Michael Baucher