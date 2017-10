A l'initiative de l'Union de la Presse Hippique, une rencontre avec les commissaires de France-Galop a eu lieu jeudi dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Durant plus de deux heures, plusieurs sujets ont été abordés et débattus dans un climat convivial.





De gauche à droite : Julie Pescatore, Gérard de Chevigny, Marjorie Turjman, Jean Lesbordes, Isabel matthew, Olivier de la Garoulaye, Jean-Pierre Colombu, Stéphan Florent, Alain de Kermadec, Nathalie Bélinguier, Guy de la Brosse, Cédric Philippe, Gilles Barbarin et Bertrand Thouzeau.



Après avoir présenté Nathalie Bélinguier qui a officié pour la première fois en tant que commissaire





Ainsi, il a souligné que les "deux observateurs de France-Galop - Eric Castella et Stéphane Kalley - auront la possibilité de visionner tous les lundis toutes les courses plates parisiennes et provinciales. Il a également souligné que Stéphane Kalley a réalisé une étude conséquente sur les chevaux arrêtés en obstacle. Cette étude a essentiellement pour but de cerner le cas des "arrêtés qui dès leur sortie suivante ont été compétitifs. Par conséquent, les commissaires de France-Galop envisage comme axe de réflexion d'étudier la possibilité de contraindre les jockeys à certaines obligations comme stipuler les gênes ou incidents qui les ont motivés à arrêter leur monture.

Cette obligation pourra être étendue aux entraîneurs.







Sur l'obligation des jockeys à soutenir leur monture jusqu'au poteau, les commissaires de France-galop ont confirmé qu'ils seront désormais plus vigilants et que les jockeys ne respectant cette règle pourront être passible d'une amende.

Quant à l'idée émise par Gilles Barbarin, interlocuteur au galop de l'UPH, de ne pas baisser la valeur d'un cheval si le jockey ne soutient pas sa monture, jusqu'au poteau, elle a été jugée intéressante puisqu'elle implique également l'entraîneur.



Une nouvelle réglementation sur l'usage de la cravache



Tout en rappelant que le Président de France-Galop souhaite régulé la problématique de la cravache pour une histoire d'images, de nouvelles mesures seront présentées prochainement aux parties intéressées.

La principale évolution aura trait à l'usage abusif de la cravache où les les courses parisiennes et provinciales seront traitées de la même manière, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuel.

Les nouvelles règles prévoient de généraliser la mise à pied ainsi, il est prévu au delà de 10 coups de cravaches d'infliger d'emblée une journée de mise à pied.

Entre 9 et 10 coups, la sanction sera pécuniaire mais dès la 3e infraction, la mise à pied s'appliquera.

Une mise à pied d'une journée pour la 3e sanction, de deux jours pour la 4e et de six jours pour la

5e.

Quand aux cas extrêmes de plus de 15 coups, l'interdiction sera directement de 6 jours.

Des sanctions qui seront plus sévères si les courses concernées sont des courses principales ou réservées aux deux ans.

Une nouvelle règle sur l'amplitude du geste du jockey est également d'actualité puisque le coude aura interdiction de dépasser l'épaule.

Toute infraction à cette nouvelle règle sera passible d'emblée d'une mise à pied.

Enfin, de nouveaux types de cravaches sont en cours d'homologation. Molletonnées, ces nouvelles cravaches seront dotées d'une claquette souple et plus longue qui a pour but de faire plus de bruit mais moins mal au cheval.

Les commissaires de France-Galop ont également exprimés leur souhait d'être plus vigilant au moment des départs et que plusieurs mesures sont susceptibles d'être prise pour monte dangereuse.



Crédit photos : APRH